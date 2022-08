Covid in provincia di Agrigento: un’altra vittima, e 170 nuovi positivi

C’è una nuova vittima da Covid a Favara, e diagnosticati 170 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 559 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 135.821 (1 marzo 2020 – 25 agosto 2022). In totale i guariti sono 133.473. Gli attuali positivi sono 1.735, di cui 1.712 in isolamento domiciliare, e 23 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 15 al presidio ospedaliero riberese, 6 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 612 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 526.403 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 25 agosto 2022 sono 231.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 25 agosto: Agrigento 18.786 (231 attuali contagiati, 18.487 guariti e 68 deceduti); Alessandria della Rocca 680 (5 attuali contagiati, 672 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.573 (28 attuali contagiati, 2.537 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.122 (15 attuali contagiati, 1.106 guariti e 1 deceduto); Burgio 689 (9 attuali contagiati, 677 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 403 (6 attuali contagiati, 394 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 878 (12 attuali contagiati, 859 guariti, e 7 deceduti); Camastra 657 (9 attuali contagiati, 642 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.851 (10 attuali contagiati, 1.838 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.308 (42 attuali contagiati, 3.246 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.542 (139 attuali contagiati, 12.341 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.396 (16 attuali contagiati, 2.371 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 973 (3 attuali contagiati, 964 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 1.043 (25 attuali contagiati, 1.014 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.079 (26 attuali contagiati, 1.047 guariti e 6 deceduti); Comitini 290 (9 attuali contagiati, e 281 guariti); Favara 12.832 (146 attuali contagiati, 12.649 guariti e 37 deceduti); Grotte 1.515 (11 attuali contagiati, 1.499 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 388 (4 attuali contagiati, 383 guariti e 1 deceduto); Licata 10.286 (178 attuali contagiati, 10.061 guariti, 47 deceduti); Lucca Sicula 492 (9 attuali contagiati, 482 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.778 (90 attuali contagiati, 3.671 guariti e 17 deceduti); Montallegro 801 (17 attuali contagiati, 776 guariti e 8 deceduti); Montevago 745 (14 attuali contagiati, 729 guariti e 2 deceduti); Naro 2.074 (11 attuali contagiati, 2.049 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.990 (69 attuali contagiati, 6.880 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.315 (44 attuali contagiati, 5.252 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.355 (12 attuali contagiati, 2.335 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.182 (42 attuali contagiati, 4.120 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.187 (67 attuali contagiati, 3.106 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.582 (19 attuali contagiati, 1.558 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.831 (74 attuali contagiati, 5.721 guariti e 36 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.279 (23 attuali contagiati, 1.228 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.150 (37 attuali contagiati, 1.103 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.239 (14 attuali contagiati, 2.218 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 487 (4 attuali contagiati, 482 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 695 (7 attuali contagiati, 686 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.774 (29 attuali contagiati, 1.733 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.181 (32 attuali contagiati, 1.146 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.740 (180 attuali contagiati, 12.504 guariti e 56 deceduti); Siculiana 1.717 (13 attuali contagiati, 1.696 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 386 (5 attuali contagiati, 380 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.