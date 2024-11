La fortuna è tornata a baciare la provincia di Agrigento, con precisione a San Biagio Platani. Un fortunato giocatore ha vinto ben 30 mila euro al “10 e Lotto”, uno dei giochi più popolari che si presenta come variante del tradizionale gioco del Lotto. La vincita da 30 mila euro è stata centrata grazie ad un “7 doppio oro”. L’ultimo concorso del “10 e Lotto” ha distribuito premi per oltre 28 milioni di euro per un totale di oltre 3,3 miliardi da inizio anno.

