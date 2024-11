Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Andrea Terranova, ha assolto “perché il fatto non sussiste” una pensionata 67enne dall’accusa di omissione di soccorso in seguito a un incidente stradale avvenuto, in via Gioeni, nel novembre del 2021. Accolte le tesi dei legali della difesa, gli avvocati Leonardo Marino e Liliana Vella. Il pubblico ministero Elettra Consoli contestava alla donna di avere provocato la caduta di un giovane dallo scooter. E subito dopo si sarebbe allontanata senza prestare soccorso. Il conducente del mezzo a due ruote, che riportò traumi guaribili in pochi giorni, aveva presentato una denuncia.

