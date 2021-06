La Fortitudo stecca in casa e Chiusi pareggia la serie. Si va a gara-5 

Non riesce il colpo del k.o. alla Fortitudo Agrigento che cade in casa contro la contro la San Giobbe Chiusi. La serie di finale playoff – adesso – è in perfetta parità: 2-2. Sarà gara-5, mercoledì 23 giugno a Chiusi, a decidere chi andrà in A2. Al PalaMoncada finisce 69-57 per i biancorossi della Val di Chiana che hanno saputo restare sempre nel match con quattro uomini in doppia cifra: 11 a testa per Fratto e Mei; 10 a testa per Bortolin e Criconia. I padroni di casa hanno Saccaggi top scorer con 14 punti; Grande e Chiarastella entrambi a quota 11. Classico starting five di coach Catalani con Grande, Saccaggi, Veronesi, Chiarastella e Rotondo; i tori di coach Bassi scendono in campo con Mei, Carenza, Minoli, Pollone, Bortolin. Chiusi entra subito in partita; morde in difesa e punisce in attacco (9 – 0 dopo 2′), mentre Agrigento è impegnata a rompere il ghiaccio. I biancazzurri, infatti, impiegano buona parte dei primi dieci minuti a trovare il proprio ritmo offensivo senza riuscirci, racimolando solamente 7 punti contro i 19 dei toscani che non sbagliano nulla e chiudono la prima frazione in assoluta scioltezza (20 – 9). Nel secondo quarto il canovaccio non cambia: Criconia e soci martellano dall’arco senza pietà (25 – 11 dopo 3′), mentre dall’altra parte le polveri sono bagnate; la forbice si allarga sempre di più (35 – 18 dopo 9′); qualche timido segnale di ripresa i padroni di casa lo evidenziano poco prima della pausa lunga, ma una tripla siderale di Criconia allo scadere regala il massimo vantaggio ospite (40 – 21). Nella ripresa, Agrigento prova a scuotersi: Saccaggi mette a segno una tripla, mentre Chiusi perde Carenza per doppio fallo tecnico; sembra la svolta del match con i biancazzurri galvanizzati che risalgono la corrente fino al -9 (41 – 50 a 1′ dalla terza sirena). Chiusi, tuttavia, non sbanda più di tanto riuscendo a trovare i canestri che danno sicurezza prima dell’ultima frazione (55 – 43). A questo punto, succede ben poco: Agrigento prova di continuo a rientrare in partita, ma viene sistematicamente punita, soprattutto, con canestri nati da un extra possesso: in tale frangente la spallata definitiva al match riesce a Chiusi grazie ad un super canestro di Fratto. Finisce 69 a 57 per Chiusi che tra 72 ore (palla a due alle 19), avrà la possibilità del match point casalingo nella risolutiva gara-5 che vale la serie A2.

Le foto di Antonino Piraneo