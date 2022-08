La Fortitudo “ritrova” il capitano Chiarastella

“Finalmente col pallone tra le mani”, commenta così lo scatto postato sui social capitan Albano Chiarastella. Dopo l’infortunio dello scorso giugno, constato due mesi di stop, Chiarastella può tornare a giocare e a far parte del quintetto della Fortitudo Agrigento, in A2. Nelle finali di gara 1 dei playoff , il capitano era uscito in via precauzionale. Accertamenti e una visita specialista anche a Milano che hanno confermato: Albano Chiarastella può tornare in campo. Una bella notizia per Agrigento e per la Fortitudo.