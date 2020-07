La Fortitudo riparte da due certezze

La Fortitudo riparte da Cagnardi e Chiarastella

di Michele Bellavia

In un momento sportivo caratterizzato dall’estrema incertezza, in casa Fortitudo si è preferito andare sul sicuro.

Così il neo presidente Gabriele Moncada e il D.S. Mayer hanno puntato dritto su due pedine chiave per definire lo scacchiere biancazzurro del prossimo campionato di serie B ovvero il coach Devis Cagnardi e il capitano Albano Chiarastella.

Cagnardi guiderà i biancazzurri nella stagione della ripartenza dalla terza serie nazionale dopo averli già condotti in maniera magistrale nell’ultima stagione in A2 chiusa al secondo posto in regular season con 16 vittorie e la qualificazione alla Coppa Italia.

“E’ un allenatore che ha dimostrato di lavorare bene; farlo al primo anno di Fortitudo Agrigento non era semplice” […] “La sua conferma è un segnale importante di continuità che diamo” ha detto il D.S. Mayer.

Dal canto suo anche il coach bresciano ha voluto ribadire la soddisfazione per essere stato confermato:“Sono felice e soddisfatto per questa reciproca fiducia” […] “Il lavoro che ci aspetta non è semplice, ma il senso di appartenenza e di sfida che ci accomuna ha acceso subito una grande motivazione in tutti noi”.

Sul fronte del roster invece sarà il capitano Albano Chiarastella il “big fundmental”.

L’italo-argentino si appresta ad affrontare l’ottava stagione in biancazzurro ed è, senza alcun dubbio, il giocatore-immagine grazie alle sue grandi doti umane e sportive nonché l’uomo giusto intorno al quale costruire il nuovo gruppo di giocatori e – forte della sua esperienza – potrà rappresentare una guida per i più giovani.

A tal proposito, Chiarastella ha ringraziato la famiglia Moncada e il direttore sportivo Cristian Mayer per avere creduto in lui mettendolo al centro del nuovo progetto: “Un motivo molto importante della mia scelta è stata la riconferma del nostro coach, Devis Cagnardi. Per me è il nostro valore aggiunto. Mi auguro che i nostri tifosi ci seguano, che siano positivi e che credano, come ho fatto io, nella società. Sono molto stimolato e motivato, non vedo l’ora di essere di nuovo in campo”.