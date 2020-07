Bilanci gonfiati a Porto Empedocle, Lillo Firetto dal giudice

Il giudice, si legge nell’articolo per le indagini prelimi- nari Alessandra Vella, quindi, ha individuato tre date: 23 e 30 settembre e 7 ottobre per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio. L’ipotesi del pubblico ministero Chiara Bisso è che sarebbero stati falsificati i bilanci dell’ente – fra il 2011 e il 2014, quando a capo dell’amministrazione c’era Lillo Firetto – per fa- re quadrare i conti ed evitare che scattassero le sanzioni di legge per gli enti che non rispettano il patto di stabilità.

Nella lista degli imputati, oltre all’attuale sindaco del capoluogo, ci sono l’ex responsabile del settore Servizi finanziari dell’ente Salvatore Alesci e cinque revisori dei conti che si sono alternati in quegli anni a Porto Empedocle. Sono Francesco Maria Coppa, Rosetta Prato, Car- melo Presti, Enrico Fiannaca ed Ezio Veneziano. (FONTE GDS)