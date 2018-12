La Fortitudo premiata dal Coni, Mayer: “Riconoscimento meritato”

E’ stato il direttore sportivo Cristian Mayer a ritirare il riconoscimento che il Coni ha riservato alla Fortitudo Agrigento

La nostra Società è stata tra i premiati della Festa dello sport 2018. L’evento si è tenuto nell’incantevole scenario dello Spazio Temenos. La squadra del presidente Salvatore Moncada è stata premiata in occasione dei 50anni di attività.

“Abbiamo ricevuto questo riconoscimento da parte del Coni – dice Cristian Mayer – sono contento che la Società sia stata premiata. E’ un premio meritato, non solo per gli sforzi economici che ha fatto il presidente Moncada, ma anche per l’impegno e per la costanza”.

(https://youtu.be/WOjqF2Mfkbs)