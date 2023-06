La Fortitudo pensa al prossimo campionato in attesa della decisione di Cagnardi. Moncada: “Pensiamo ad una squadra giovane”

A circa un mese dal termine della stagione della Fortitudo in serie A2, si rimane in attesa delle prime novità relative al prossimo anno, 2023-2024, in cui i biancoazzurri saranno chiamati a reagire sul campo nella consapevolezza che la concorrenza sarà folta.

Si inizia a pensare alla campagna mercato e in questi giorni c’è una interlocuzione con il procuratore di coach Cagnardi per capire se c’è la volontà di rimane in casa Fortitudo. “L’idea è quella di costruire una squadra per provare a salvarci- dice il presidente, Gabriele Moncada- la prossima stagione sarà ancora più complicata, ci saranno più retrocessioni. In questi giorni potrebbero arrivare le prime conferme dei ragazzi. Pensiamo di costruire una squadra giovane per puntare a vincere un premio nei campionati giovanili”.

Sulla campagna abbonamenti, che ha già preso il via , c’è un pò di amaro in bocca: “Agrigento non ha risposto come ci si aspettava- dice Moncada- 330 abbonamenti contro i 300 dello scorso anno, speravamo qualcosa in più visto l’entusiasmo della scorsa stagione e dei biglietti staccati durante le partite. Speriamo in un incremento per dare un segnale e, così, contribuire.”

E, poi, il presidente biancoazzurro sbotta contro la politica locale: “Al momento non è arrivata nessuna chiamata da parte dell’amministrazione comunale che sentiamo molto distante . Ad interessarsi è stato solo il deputato nazionale Calogero Pisano”.