La Fortitudo ha scelto il suo playmaker, è Giovanni De Nicolao

La Fortitudo ha scelto il suo playmaker. La società di Agrigento ha deciso di affidare le chiavi della regia a Giovanni De Nicolao per la prossima stagione. Il neo innesto biancazzurro, classe ’96, rientra in Italia dopo tre stagioni trascorse in NCAA. Il nuovo arrivato in casa Agrigento, ha giocato per “University of Texas at San Antonio”. De Nicolao ha messo a segno una media di 7.7 punti con 4.5 rimbalzi e 3.6 assist di media.

Ritenuto dalla MRinnovabili un giovane dal talento puro, De Nicolao, è stato allenato da Steve Henson, premiato come coach dell’anno. Il nuovo giocatore della Fortitudo Agrigento, nella sua ultima stagione nei Roadrunner, ha collezionato record su record. E’ uno dei cinque giocatori giovani nella storia del club ad avere messo a segno, negli anni, almeno 700 punti, con 300 assist e 150 palle rubate. La sua media segna 33 minuti a partita, con un rendimento da vero leader.

Giovanni De Nicolao, ha iniziato la sua giovane carriera nel 2012, indossando la maglia della Pallacanestro Vicenza. Il playmaker ha poi scelto la Felmac Limena, ed ha anche indossato la maglia della Junior Casale. Un ruolo determinante nella scelta di De Nicolao l’ha giocato coach Cagnardi. Il tecnico della Moncada conosce bene il giocatore. Giovanni è uno dei tre fratelli che vivono per il basket. Andrea, il più conosciuto, Francesco e Giovanni De Nicolao appunto: professione playmaker. Una questione di famiglia, una dinastia che parte da lontano – papà Stefano e anche l’indimenticato zio Pierluigi erano registi in campo. Il fratello Andrea è stato vice campione d’Italia con Reggio Emilia, Francesco e Giovanni hanno raggiunto i playoff in A-2 con Imola e Casale Monferrato.

Il papà, impegnato nel basket, con la Pallacanestro Vigodarzere. Quella di Nicolai è solo la prima di una serie di operazioni in entrata.Secondo i bene informati si tratta del primo acquisto della Moncada che attende di formalizzare l’operazione ormai definita con Aristide Mouhaha , con l’acquisto del cartellino dell’esterno camerunense del 2000 dall’HSC Roma con cui ha conquistato il titolo italiano Under 18. Tra le trattative interne c’è da sciogliere il nodo con Marco Evangelisti. Il capitano ha salutato i suoi fan prima di rientrare in Toscana ma molti si chiedono se, nonostante un altro anno di contratto, possa vestire la canotta biancazzurra ancora per un’altra stagione.