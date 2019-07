D&G, alla Valle dei Templi fervono i preparativi: 500 gli addetti ai lavori

Dolce e Gabbana in Sicilia, fervono i preparativi per il grande evento agrigentino.

Fervono i preparativi per l’evento “Alta moda, alta sartoria e alta gioielleria” in programma ad Agrigento e provincia. Sono scattate le misure di sicurezza e le ordinanze della polizia municipale per consentire all’organizzazione di lavorare nel centro storico di Sciacca a Palma di Montechiaro e nella via sacra alla Valle dei Templi. Previste anche serate al Teatro Pirandello e cene esclusive in castelli della provincia.

Si sa che sarà una manifestazione blindata e dai contenuti top secret. Ci saranno sfilate di moda ed eventi legati a musica ed enogastronomia. Arriveranno ospiti da tutto il mondo, inclusi alcuni dei più importanti vip del jet set internazionale, oltre ai giornalisti delle testate più famose. Gli addetti ai lavori saranno circa 500.

Per l’evento lavorano uomini della sicurezza, indossatori, parrucchieri, tecnici, registi, fotografi. Molta della manovalanza viene da fuori, anche se alcuni parrucchieri ed estetisti sono stati scelti sul posto.

A Sciacca, raccontano i siti locali, rimarranno aperte quattro chiese: la Basilica di Maria Santissima del Soccorso, la chiesa del Purgatorio, la chiesa del Collegio e la chiesa di San Domenico. La sfilata del 6 luglio coinvolge tutta la provincia. Gli uomini sfileranno a Sciacca, mentre gli abiti femminili verranno presentati alla Valle dei Templi. La location della cena sarà il castello Ducale di Joppolo Giancaxio.

Alla valle dei templi di Agrigento imponenti misure di sicurezza. Qui è stata allestita una mega passerella posizionata a ridosso del Tempio della Concordia.

Gli ospiti avranno la possibilità di soggiornare al Verdura Golf Resort: molti di loro arriveranno nella struttura in elicottero o addirittura in yacht. Verrà inoltre organizzato uno spettacolo pirotecnico, che chiuderà la sfilata.