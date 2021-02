La Fortitudo formato rullo compressore, le impressione di coach Catalani (VIDEO)

Ancora una vittoria, l’ottava consecutiva, per la Fortitudo Agrigento che nell’anticipo delle 12,30 doma anche Bologna, consolidando la testa della classifica. Inizio di gara scoppiettante con Bologna e Agrigento avanti punto a punto. Al PalaMoncada si vede una bella pallacanestro ma a metà partita è la squadra di casa a scappare via. Al rientro dalla pausa c’è solo Agrigento, Bologna fatica sia in attacco che in difesa e la squadra di Catalani arriva al massimo vantaggio di + 23 – 86-63 a metà dell’ultima frazione. Finisce 89 -77 con Veronesi, Rotondo, Saccaggi e Grande. Prossima sfida con Bernareggio. Leggi anche: Fortitudo formato Super 8. Al PalaMoncada sconfigge Bologna 89 a 77

GUARDA LA CONFERENZA STAMPA – VIDEO