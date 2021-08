La Fortitudo Agrigento ha dato il via alla preparazione. Agli ordini del preparatore atletico, Gianluca Amato, i biancazzurri hanno così cominciato il primo mese di allenamenti. Il rinnovato roster si è ritrovato nella spiaggia di “Marinella” a Porto Empedocle per una seduta atletica. Già da questa settimana la preparazione continuerà in palestra. Nei prossimi giorni coach Michele Catalani comincerà a lavorare sulla tattica. Il primo allenatore sarà affiancato dalla “new entry” Giacomo Cardelli e dal confermassimo Giuseppe Marchica che bene ha fatto lo scorso anno, accumulando esperienza in una stagione culminata con la finale Play Off.

Il roster è stato completato con l’innesto della guardia Santiago Bruno e la conferma di Mat Peterson. I gradi di capitano saranno ancora della bandiera Albano Chiarastella. Tra i confermati anche il playmaker Alessandro Grande , l’ala piccola Cosimo Costi e l’agrigentino Giuseppe Cuffaro. I nuovi innesti l’ala pivot Andrea Lo Biondo e la guardia che può giocare anche da play Nicolas Morici. Come tradizione la sede della preparazione sarà il PalaMoncada. Nei prossimi giorni il direttore sportivo Cristian Mayer ufficializzerà il calendario della preseason. In calendario test con le siciliane: il primo settembre sfida con il parigrado Ragusa ed il 4 con Trapani, formazione che milita in A2.

Per la squadra del presidente Gabriele Moncada, a settembre la Supercoppa di serie B: Prima fase di qualificazione: domenica 12 (possibilità di anticipare a mercoledì 8), mercoledì 15, domenica 19. Final Eight: venerdì 24, sabato 25, domenica 26 (in sede da definire). La stagione regolare comincia domenica 3 ottobre con la prima giornata. Ultimo turno di ritorno domenica 8 maggio, turno infrasettimanale: mercoledì 8 dicembre (undicesima giornata di andata). Soste di campionato: domenica 26 dicembre (per Festività natalizie); domenica 2 gennaio (per Festività natalizie); domenica 13 marzo (per fase finale Coppa Italia LNP). La Final Eight di Coppa: venerdì 11, sabato 12, domenica 13 marzo 2022 (in sede da definire).