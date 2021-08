Con l’auto finì fuori strada, denunciato perché alticcio

E’ risultato essere sotto gli effetti di alcolici, motivo per il quale, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per guida in stato di ebbrezza, l’emigrato sessantaduenne, agrigentino, residente in Belgio, coinvolto, l’altro giorno, nell’incidente stradale lungo la via Panoramica dei Templi. L’uomo ha perso il controllo della sua autovettura sportiva, una Fiat 124, che è finita in mezzi agli alberi di ulivo a pochi passi dal tempio di Giunone.

I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno acquisito, nelle ultime ore, il referto medico dall’ospedale “San Giovanni di Dio”, che ha evidenziato un tasso alcolemico nel sangue di 0,85 g/l. E’ stato, quindi, denunciato, e gli è stata ritirata la patente di guida. Il 62eene ha riportato alcuni traumi, giudicati guaribili con una prognosi di 25 giorni.