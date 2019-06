La Fortitudo Agrigento e coach Franco Ciani si separano. L’allenatore nella prossima stagione non siederà sulla panchina biancazzurra. Una scelta inaspettata e maturata di comune accordo il presidente Salvatore Moncada.

Coach Franco Ciani ha segnato la storia della Fortitudo Agrigento. Con lui vittorie, record e coppe: una lunga avventura durata per ben otto stagioni.

Il presidente Salvatore Moncada: “E’ difficile resistere così tanto tempo lontani al richiamo di casa. Al coach non posso che augurare le migliori fortune sia professionali che umane. Il coach è entrato di diritto nella storia della Fortitudo Agrigento. Con lui ho condiviso tanto, sia gioie che dolori. Come dimenticare quel canestro che ci ha separati da una storica promozione in A1, ma anche delle storiche vittorie. E’ stato un allenatore, ma nel tempo è diventato anche un amico. Adesso le strade tra lui e la Fortitudo Agrigento si separano, ad attenderlo ci sarà una nuova avventura. Il mio saluto va all’uomo Franco Ciani ed anche all’allenatore che ha portato in alto, insieme agli altri, il nome della Fortitudo Agrigento. Dopo la riconferma dichiarata in conferenza stampa, a seguito dei discorsi fatti prima del suo ritorno a casa per le vacanze, in cui dichiaravo che il coach era uno di noi, lui ha espresso le sue difficoltà a stare così lontano dalla famiglia e noi non potevamo far altro che accettare. Buona fortuna, coach Ciani”.

Ecco il palmares in biancazzurro di coach Franco Ciani

Stagione: 2011-12: Vittoria campionato DNB e Coppa Italia DNB; Stagione 2012-13 semifinale DNA; Stagione 2013 vittoria campionato Adecco Silver; Stagione 2014-15 finalista A2 Gold; Stagione 2015-16 quarti di finale A2; Stagione 2017-18 Ottavi di finale A2; Stagione 2018-19, decimo posto nel campionato di A2.

AGRIGENTO: SEI CANDIDATI PER LA GUIDA TECNICA

Agrigento sonda il mercato allenatori in cerca del sostituto di Franco Ciani, in partenza per Montegranaro. Tra i profili al vaglio ci sono quelli degli emergenti Devis Cagnardi (SportLab Agency), quest’anno a Reggio Emilia, e Stefano Rajola (Puccio Lapenna) finalista di B a Pescara, oppure quelle di Fabio Corbani (Riccardo Sbezzi) e Riccardo Paolini (Pressing Basketball) per portare avanti un progetto giovane sullo stile di Franco Ciani, o figure d’esperienza con militanza in Sicilia come Giovanni Perdichizzi (Riccardo Sbezzi) e Ugo Ducarello (SportLab Agency).