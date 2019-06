Fortitudo Agrigento: sei candidati per sostituire Franco Ciani

AGRIGENTO: SEI CANDIDATI PER LA GUIDA TECNICA

Agrigento sonda il mercato allenatori in cerca del sostituto di Franco Ciani, in partenza per Montegranaro. Tra i profili al vaglio ci sono quelli degli emergenti Devis Cagnardi (SportLab Agency), quest’anno a Reggio Emilia, e Stefano Rajola (Puccio Lapenna) finalista di B a Pescara, oppure quelle di Fabio Corbani (Riccardo Sbezzi) e Riccardo Paolini (Pressing Basketball) per portare avanti un progetto giovane sullo stile di Franco Ciani, o figure d’esperienza con militanza in Sicilia come Giovanni Perdichizzi (Riccardo Sbezzi) e Ugo Ducarello (SportLab Agency).