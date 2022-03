La Fortitudo a caccia dell’impresa in Coppa Italia

E’ arrivato il tanto atteso momento della Final8 di Coppa Italia che vedrà la Fortitudo Agrigento protagonista nei quarti di finale contro Rieti venerdì alle ore 18 al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi. Le migliori otto squadre si sfidano in tre giorni per la conquista della Coppa Italia ed Agrigento arriva con la migliore striscia di vittorie consecutive in campionato, ben 18, con un vantaggio di sei punti sulla seconda ed un match in più da giocare. Rieti attualmente è terza in classifica dietro a Rimini e Roseto, padroni di casa. Se dovesse passare il turno dovrà affrontare una tra Bisceglie, seconda in campionato proprio dietro la Fortitudo ed una delle vittime di Agrigento nel girone D, e Roseto che ospita la competizione. La squadra sarà al completo ed arriva in uno stato di forma di grazia ma la Coppa Italia è un torneo a parte, si gioca tutto in tre giorni. Il coach Catalani prepara da settimane il match contro Rieti e carica la squadra: “La Coppa Italia è un evento atteso e molto particolare, il cui percorso di avvicinamento esula dalle abitudini e dai valori espressi dalle singole squadre in campionato.

Per noi far parte delle otto che si contenderanno il trofeo è un grande piacere, la squadra ha meritato la qualificazione e scenderemo in campo con la voglia di competere esattamente come abbiamo fatto finora.

C’è la curiosità di incrociare squadre di altri gironi che sino ad oggi non abbiamo mai incontrato nel nostro cammino. Rieti è una squadra molto competitiva e con un roster profondissimo, che fa dell’atletismo e dell’energia due tra le proprie principali caratteristiche. Sappiamo che giocheranno con grande fisicità e sarà per noi peculiare prima di tutto pareggiare l’intensità che metteranno sul campo.

Sarà intrigante affrontare gare dove si vince o si esce, in partite che assomiglieranno più di altre alle gare di playoff”.