Covid in provincia di Agrigento: un morto e 1.266 nuovi positivi

Un nuovo decesso a Sciacca, e accertati altri 1.266 nuovi casi positivi, a fronte di 772 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 61.021 (1 marzo 2020 – 8 marzo 2022). In totale i guariti sono 52.295. Gli attuali positivi salgono a 8.240, di cui 8.199 in isolamento domiciliare, e 41 ricoverati in ospedale. Sono 4 i pazienti che si trovano in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 10 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 27 all’ospedale di Agrigento. Complessivamente 486 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 295.492 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report dell’8 marzo 2022 sono 1.010.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report dell’8 marzo: Agrigento 7.817 (1.010 attuali contagiati, 6.666 guariti e 41 deceduti); Alessandria della Rocca 288 (14 attuali contagiati, 273 guariti e 1 deceduto); Aragona 892 (136 attuali contagiati, 750 guariti e 6 deceduti); Bivona 335 (100 attuali contagiati, 234 guariti e 1 deceduto); Burgio 250 (21 attuali contagiati, 228 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 230 (7 attuali contagiati, 220 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 411 (24 attuali contagiati, 381 guariti, e 6 deceduti); Camastra 338 (54 attuali contagiati, 279 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.065 (111 attuali contagiati, 952 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.635 (280 attuali contagiati, 1.337 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 6.479 (1.209 attuali contagiati, 5.216 guariti e 54 deceduti); Casteltermini 1.079 (271 attuali contagiati, 802 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 446 (25 attuali contagiati, 415 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 466 (41 attuali contagiati, 421 guariti e 4 deceduti); Cianciana 374 (34 attuali contagiati, 334 guariti e 6 deceduti); Comitini 125 (4 attuali contagiati, e 121 guariti); Favara 5.504 (807 attuali contagiati, 4.669 guariti e 28 deceduti); Grotte 728 (140 attuali contagiati, 585 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 184 (20 attuali contagiati, 163 guariti e 1 deceduto); Licata 5.352 (686 attuali contagiati, 4.629 guariti, 37 deceduti); Lucca Sicula 158 (6 attuali contagiati, 151 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.223 (196 attuali contagiati, 1.014 guariti e 13 deceduti); Montallegro 289 ( 40 attuali contagiati, 243 guariti e 6 deceduti); Montevago 221 (24 attuali contagiati, 195 guariti e 2 deceduti); Naro 930 (61 attuali contagiati, 857 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.102 (502 attuali contagiati, 3.568 guariti e 32 deceduti); Porto Empedocle 2.409 (370 attuali contagiati, 2.023 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.106 (186 attuali contagiati, 915 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.859 (234 attuali contagiati, 1.607 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.948 (261 attuali contagiati, 1.673 guariti, 14 deceduti); Realmonte 596 (62 attuali contagiati, 530 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.068 (251 attuali contagiati, 2.786 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 467 (15 attuali contagiati, 425 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 318 (68 attuali contagiati, 242 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.194 (118 attuali contagiati, 1.071 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 118 (23 attuali contagiati, e 95 guariti); Santa Elisabetta 185 (19 attuali contagiati, 165 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 773 (67 attuali contagiati, 696 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 444 (56 attuali contagiati, 385 guariti e 3 deceduti); Sciacca 4.205 (583 attuali contagiati, 3.580 guariti e 42 deceduti); Siculiana 744 (77 attuali contagiati, 661 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 131 (15 attuali contagiati, 115 guariti e 1 deceduto).

Sono 24 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.