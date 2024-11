La Fondazione FS celebra i 150 anni della Ferrovia Agrigento-Porto Empedocle: le iniziative in programma

Il 1° novembre 1874, esattamente 150 anni fa, veniva inaugurato il tronco di linea Comitini – Girgenti (oggi Agrigento) – Porto Empedocle, parte della ferrovia Palermo – Roccapalumba – Porto Empedocle, lunga complessivamente 144 km, completamente operativa dal dicembre 1876. La linea, pensata per collegare i bacini solfiferi siciliani con l’area portuale di Porto Empedocle, ha avuto una lunga storia, evolvendosi con i cambiamenti economici e industriali dell’isola. Nonostante il declino del mercato dello zolfo, la tratta ha mantenuto un vivace traffico merci fino agli anni ’90, quando la stazione di Porto Empedocle perse gradualmente importanza.

Negli anni 2000, la Fondazione FS Italiane ha rilanciato la linea con l’attivazione della fermata Tempio di Vulcano, nel cuore del Parco Archeologico di Agrigento, avviando i primi servizi con treni storici. Da allora, il progetto “Binari senza Tempo” ha contribuito alla valorizzazione della linea e al recupero del patrimonio immobiliare, con la creazione di un grande parco ferroviario a Porto Empedocle.

Per celebrare il 150° anniversario dell’attivazione della tratta, la Fondazione FS ha programmato il 20 e 21 novembre una serie di eventi. Durante queste giornate, un treno “Espresso” di FS Treni Turistici Italiani percorrerà l’intera linea da Palermo a Porto Empedocle, simbolizzando il rilancio della Ferrovia dei Templi. In stazione a Porto Empedocle, sarà presentato il restauro dell’area ferroviaria, con l’inaugurazione del rinnovato Magazzino Merci, ora trasformato in una Sala Convegni multimediale e tecnologica, e del Fabbricato Viaggiatori della stazione di Porto Empedocle Succursale.

Inoltre, per mercoledì 20 e giovedì 21 novembre, i treni storici della Fondazione FS effettueranno numerosi collegamenti tra Agrigento e Porto Empedocle, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare l’area ferroviaria di Porto Empedocle, arricchita da plastici in scala, cimeli storici, fotografie d’epoca e altro materiale.

Per informazioni sull’evento e sui treni storici, sarà possibile consultare il sito web della Fondazione FS e i suoi canali social.

