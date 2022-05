La figlia di Antonella Alfano porterà il cognome della mamma

Non porterà più il cognome Rotolo ma Alfano. Non avrà più il cognome del padre ma quello della mamma uccisa proprio dal suo compagno il 5 febbraio del 2011. La figlia di Antonella Alfano ha espresso il desiderio di non avere più il cognome di chi ha ucciso sua madre quando aveva solo pochi mesi, dunque, non dandole la possibilità neanche di conoscerla. Salvatore Rotolo, in tre gradi giudizio, è stato condannato per la morte di Antonella a 18 anni di reclusione. I familiari della 12enne, la zia Rossana e i genitori, assistiti dall’avvocato Simona Fulco, hanno fatto il possibile per assecondare il desiderio della ragazzina di non avere più il cognome del padre. Antonella fu uccisa a 34 anni. L’accusa per Rotolo è di averle dato fuoco a bordo della sua Fiat 600, simulando prima un incidente. Dopo avere percorso il cammino burocratico relativo alle procedure di cambio di cognome, Prefettura e Comune di Agrigento hanno dato il via libera alla modifica. Dopo avere scontato già dieci anni su 18 inflittigli, come scrive il quotidiano La Sicilia, per ogni anno scontato salvatore Rotolo ha diritto a 3 di liberazione anticipata, grazie alla buona condotta. Dunque, tra qualche mese. potrà ottenere i primi permessi, i primi sconti di pena.