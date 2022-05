Covid in provincia di Agrigento, alrri 252 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima per Covid, ma registrati altri 252 nuovi casi positivi, a fronte di 938 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 97.222 (1 marzo 2020 – 18 maggio 2022). In totale i guariti sono 93.694. Gli attuali positivi sono 2.982, di cui 2.958 in isolamento domiciliare, e 24 ricoverati in ospedale. Un solo paziente è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 10 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 13 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 546 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 417.070 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 18 maggio 2022 sono 463.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 18 maggio: Agrigento 13.054 (463 attuali contagiati, 12.537 guariti e 54 deceduti); Alessandria della Rocca 475 (13 attuali contagiati, 461 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.801 (52 attuali contagiati, 1.741 guariti e 8 deceduti); Bivona 762 (73 attuali contagiati, 688 guariti e 1 deceduto); Burgio 526 (40 attuali contagiati, 483 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 309 (3 attuali contagiati, 303 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 584 (14 attuali contagiati, 564 guariti, e 6 deceduti); Camastra 517 (12 attuali contagiati, 499 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.440 (25 attuali contagiati, 1.412 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.452 (73 attuali contagiati, 2.359 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.442 (204 attuali contagiati, 9.181 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.736 (67 attuali contagiati, 1.661 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 703 (6 attuali contagiati, 691 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 740 (23 attuali contagiati, 713 guariti e 4 deceduti); Cianciana 725 (17 attuali contagiati, 702 guariti e 6 deceduti); Comitini 213 (12 attuali contagiati, e 201 guariti); Favara 9.345 (323 attuali contagiati, 8.991 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.130 (30 attuali contagiati, 1.097 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 285 (7 attuali contagiati, 277 guariti e 1 deceduto); Licata 7.522 (200 attuali contagiati, 7.281 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 339 (23 attuali contagiati, 315 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.392 (88 attuali contagiati, 2.288 guariti e 16 deceduti); Montallegro 585 (25 attuali contagiati, 553 guariti e 7 deceduti); Montevago 464 (19 attuali contagiati, 443 guariti e 2 deceduti); Naro 1.423 (31 attuali contagiati, 1.379 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.606 (31 attuali contagiati, 5.538 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.869 (95 attuali contagiati, 3.757 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.805 (31 attuali contagiati, 1.767 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.911 (107 attuali contagiati, 2.786 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.535 (36 attuali contagiati, 2.485 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.100 (28 attuali contagiati, 1.067 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.410 (145 attuali contagiati, 4.232 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 834 (39 attuali contagiati, 767 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 687 (34 attuali contagiati, 643 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.654 (36 attuali contagiati, 1.612 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 318 (11 attuali contagiati, 306 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 438 (16 attuali contagiati, 421 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.232 (33 attuali contagiati,1.188 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 743 (48 attuali contagiati, 692 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.977 (348 attuali contagiati, 7.583 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.321 (93 attuali contagiati, 1.221 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 268 (8 attuali contagiati, 259 guariti e 1 deceduto).

Sono 3 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.