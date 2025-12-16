La Fiamma Olimpica e paralimpica Milano-Cortina 2026 ad Agrigento. Il percorso coinvolgerà circa 40 tedofori, dalla Valle dei Templi a Piazza Vittorio Emanuele. Dalle ore 16:30, in Piazza Vittorio Emanuele, sede del Villaggio Olimpico, si svolgerà la “City Celebration”, un evento celebrativo e di intrattenimento per cittadini e visitatori. In programma la performance “Come in questa fiamma, quando vivi splendi”, ideata da Gaetano Aronica, scritta da Giovanni Volpe, con il coinvolgimento dei performer dei Laboratori del Palacongressi di Agrigento. La Fiamma Olimpica, simbolo di lealtà, impegno e rispetto, rappresenta i valori dello sport e della vita. Il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore al Turismo Carmelo Cantone hanno espresso orgoglio ed emozione per un evento che valorizza Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025, e ne rafforza il ruolo sulla scena nazionale e internazionale. Il Comune ha emesso un’ordinanza che regola la circolazione stradale e la sosta nelle principali vie cittadine. Le misure, necessarie per garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori, interesseranno gran parte del centro urbano, l’area attorno alla Valle dei Templi e il rione del campo sportivo.

Il percorso interessato alla manifestazione riguarderà le seguenti vie: Tempio della Concordia (partenza) – Via Panoramica dei Templi – Bivio Bonamorone – via Passeggiata Archeologica – Bivio Promenade – Via Petrarca – Via A. Manzoni – Via Esseneto – Trivio Via Esseneto/Callicratite/Dinoloco – Via Callicratide – Via Dante – Via Aviere Volpe – Via Giovanni Finazzi Agrò – Via Garibaldi – Via P. Nenni – Via Empedocle – Piazza Sinatra – Piazza Pirandello – Via Atenea – Piazza A.Moro – Piazza Vittorio Emanuele. Da questa mattina e fino a cessate esigenze, i divieti di sosta saranno confermati nelle stesse aree, estendendosi anche al parcheggio situato al termine della scalinata della Posta Centrale. In piazza Aldo Moro, nel tratto tra la Prefettura e via Atenea, sarà vietata la sosta su entrambi i lati per consentire la presenza dei mezzi del presidio sanitario. Ulteriori divieti scattano dalle ore 14 del 16 dicembre in via Esseneto (da viale Europa a via Callicratide), in via Callicratide (dal civico 1 al 59 e dal civico 158 fino all’incrocio con via Dante/Manzoni), in via Pietro Nenni (lato mare fino a via Empedocle), in piazza Pirandello (lato civici dispari) e in piazza Aldo Moro (lato Centro Estetica).

In via Atenea resta confermato il divieto di sosta già in vigore. Chiusure al traffico. Dalle ore 16 del 16 dicembre, piazza Vittorio Emanuele e piazzale Aldo Moro saranno completamente interdette al traffico per consentire lo svolgimento della manifestazione. I veicoli provenienti da via Crispi, viale della Vittoria e piazza Marconi saranno deviati su via delle Torri. In via Imera, dal civico 75 fino a piazzale Rosselli, sarà vietata la sosta per permettere la fermata dei pullman provenienti dalla provincia e a lunga percorrenza. Le bretelle del viadotto Imera che immettono su piazzale Rosselli saranno chiuse, così come il viadotto Morandi all’altezza del centro commerciale “Città dei Templi”. I veicoli provenienti da Villaseta e Porto Empedocle dovranno percorrere la strada provinciale 1 (contrada Fondacazzo). La via Panoramica Valle dei Templi (Strada provinciale 4) sarà chiusa al traffico dalla rotonda Giunone fino al bivio Bonamorone. Dalle ore 16, anche via Imera (tra il viadotto Garibaldi e piazzale Rosselli), via Crispi (tra l’Hotel della Valle e piazza Marconi) e viale della Vittoria (tra via Gramsci e piazza Marconi) saranno interdette al transito. Chi proviene da via Luigi Sturzo sarà deviato verso l’Hotel della Valle.

Chiusure temporanee durante il passaggio della fiamma. A partire dalle ore 17, durante il passaggio del convoglio della fiamma olimpica e paralimpica, verranno attuate chiusure provvisorie in numerosi incroci: tra gli altri, via Crispi all’altezza di Bonamorone, via Passeggiata Archeologica presso il bar La Promenade, tutti gli incroci di via Petrarca (da ex distributore Nuara fino a via Manzoni), via Esseneto (agli incroci con via Ugo La Malfa, via Don Luigi Sturzo e viale Europa), via Callicratide (con via Venezia), via Dante (con via Acrone, vicolo Igea, via dell’Annunziata e viadotto Morandi), via Aviere Volpe (con via Finazzi Agrò), via Nenni (con via dell’Annunziata) e via Bac Bac/via Amendola (con via Atenea). Inoltre, via Garibaldi (da via Finazzi Agrò a via Nenni) e piazza Pirandello saranno chiuse al traffico. Percorsi alternativi. Per agevolare l’accesso al centro città, l’ordinanza dirigenziale indica percorsi alternativi: chi proviene dalla statale 189 potrà utilizzare il viadotto Imera, via XXV Aprile, via Plebis Rea e via Bac Bac, oppure via Imera, tenendo conto delle limitazioni. Dalla Statale 640, si potrà arrivare attraverso la rotonda degli Scrittori, la Sp 80, via Papa Luciani e via Cicerone, oppure tramite la via Panoramica dei Templi o la Passeggiata Archeologica. Dalla statale 115, il percorso consigliato è viadotto Morandi, via Dante, via XXV Aprile e via Imera.

