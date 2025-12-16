Dodici anni dopo, torna a colpire come un rigore sotto l’incrocio.

“L’amore non mi basta”, scritta dall’agrigentino Daniele Magro per Emma, è di nuovo al centro della scena musicale italiana. E non per nostalgia fine a se stessa, ma perché TikTok l’ha riportata dove meritava di stare: in cima.

Uscita nel 2013 come terzo singolo dell’album Schiena, la canzone è stata riscoperta grazie a un trend potentissimo che mescola musica e memoria calcistica. Sulle note del brano scorrono clip che raccontano un calcio che non c’è più: Dybala, Mertens, Icardi, fino alle panchine iconiche di Massimiliano Allegri. Un racconto emotivo, malinconico, autentico. Proprio come il pezzo.

I numeri parlano chiaro. Oltre 75 mila condivisioni su TikTok, e un effetto domino che ha travolto anche le piattaforme di streaming. Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, “L’amore non mi basta” è rientrata con forza nelle classifiche ufficiali: nella FIMI ha guadagnato quaranta posizioni in una sola settimana, volando dalla 72ª alla 32ª posizione.

Ma il dato più clamoroso arriva da Spotify. Il brano ha scalato la Top 50 Italia fino a raggiungere la prima posizione, superando non solo le hit del momento, ma anche i colossi natalizi come All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey e Last Christmas dei Wham. Un’impresa tutt’altro che scontata. Non è finita qui. Il singolo è entrato nella prestigiosa playlist Hot Hits Italia ed è stato scelto come cover di Big Italianisu Spotify. Due segnali fortissimi: questa non è solo una riscoperta, è una consacrazione trasversale, capace di parlare a chi c’era allora e a chi oggi scopre il brano per la prima volta. Nelle ultime due settimane, gli ascolti viaggiano a una media di 227.559 stream giornalieri.

Un trionfo pieno per Emma, ma anche – e forse soprattutto – per Daniele Magro, che proprio con questo brano debuttava come autore dodici anni fa. Oggi Magro è una firma autorevole della musica italiana, con successi scritti per Mina, Marco Mengoni, Fiorella Mannoia, Raffaella Carrà e molti altri. Un talento nato ad Agrigento e proiettato nel panorama musicale internazionale. Non a caso, la scorsa estate il nostro giornale lo ha premiato come “Orgoglio Siciliano oltre confine”, riconoscimento assegnato a cinque figure simbolo dell’eccellenza agrigentina nel mondo.

Questa storia dice una cosa sola: quando una canzone è vera, non invecchia.

Aspetta il momento giusto.

E poi torna a brillare. Anche dopo dodici anni.

