Agrigento – Grande gioia e festa alla pizzeria Granofino che è stata insignita del prestigioso titolo di “Migliore Pizzeria di Sicilia” nel Contest di All Food Sicily. Il patron della pizzeria, Mario Ciulla, ha festeggiato insieme al suo staff con un’emozionante cerimonia durante la quale è stata tagliata una gigantesca torta. Alla celebrazione hanno partecipato diversi giornalisti tra cui Adalberto Catanzaro e Salvo Scaduto, rispettivamente ideatore del Contest e direttore responsabile del sito che ha promosso l’iniziativa.

L’atmosfera era elettrizzante con i clienti affezionati della pizzeria uniti nella gioia di questo riconoscimento ben meritato. Mario Ciulla, visibilmente emozionato, ha condiviso alcune parole di gratitudine e riconoscenza: “Questo traguardo è un punto di partenza molto importante, dedicato principalmente ai nostri clienti e ai nostri collaboratori, punti fondamentali di questa azienda. Spero che sia solo l’inizio di un percorso di miglioramento costante e che possiamo superare ulteriori obiettivi insieme.”

La pizzeria Granofino ha dimostrato di essere una forza trainante nella scena culinaria siciliana, accumulando oltre 5000 recensioni positive durante il contest, un segno tangibile dell’apprezzamento della loro clientela. Questo importante riconoscimento è stato, quindi, il modo perfetto per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto la loro causa.

L’attenzione del pubblico presente era rivolta anche ad Adalberto Catanzaro e Salvo Scaduto, i visionari dietro il Contest di All Food Sicily, i quali si sono congratulati con Mario Ciulla e il suo team per il loro impegno e dedizione nel portare avanti l’eccellenza culinaria della Sicilia.

L’evento è stato arricchito dalla prossimità della nomina di Agrigento come Capitale della Cultura nel 2025. Mario Ciulla ha commentato: “La designazione di Agrigento come Capitale della Cultura è un altro motivo di gioia e orgoglio. Siamo pronti ad accogliere i visitatori con le nostre prelibatezze e contribuire a rendere questo anno speciale e memorabile.”

Il successo di Granofino è stato elogiato anche grazie allo staff devoto e altamente competente. Ciulla ha sottolineato: “Il mio staff è il cuore pulsante di questa pizzeria. Sono come una famiglia per me, hanno sempre condiviso le gioie e le sfide con me e sono stati un supporto fondamentale in ogni occasione.” GUARDA IL VIDEO

Un sentito ringraziamento è stato riservato anche alla sua famiglia, che ha sostenuto e incoraggiato Ciulla lungo tutto il percorso, persino nelle scelte più difficili. “Senza il sostegno della mia famiglia, tutto questo non sarebbe stato possibile. Sono grati per il loro amore e fiducia in me,” ha aggiunto Ciulla commosso.

La Festa di Granofino si è conclusa in un tripudio di applausi e felicità. La pizzeria, ora ufficialmente riconosciuta come la migliore della Sicilia, guarda al futuro con entusiasmo e determinazione per continuare a deliziare i palati dei clienti con le sue eccellenti pizze.

In foto: Mario Ciulla e lo staff di Granofino festeggiano con orgoglio il premio di “Migliore Pizzeria di Sicilia”. 🍕🏆