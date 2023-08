Sogni, emozioni e una passione inchiostro: La storia di Francesco Pincin e il suo libro “Pura Linfa: Cercando Fede e Verità” alla Fattoria degli Asinelli.

La Fattoria degli Asinelli, oltre ad essere una suggestiva fattoria didattica, si è dimostrata anche un luogo ideale per presentazioni di libri. Una serata particolarmente riuscita e partecipata si è svolta questa sera con la presentazione del libro “Pura Linfa: Cercando Fede e Verità” scritto da Francesco Pincin.

All’evento hanno partecipato come relatori Caterina Montalbano, Arianna Vassallo e Giandomenico Vivacqua, mentre le letture sono state magistralmente eseguite da Michela Faro, accompagnate dalle incantevoli musiche di Terra di Mare.

Il libro di Francesco Pincin, “Pura Linfa: Cercando Fede e Verità”, è stato al centro dell’interessante presentazione che ha coinvolto il pubblico in una riflessione profonda sulla ricerca spirituale e sulla verità.

Il libro “Pura Linfa: Cercando Fede e Verità”, pubblicato il 3 marzo 2022 dalla casa editrice Bookaboor, è il risultato di questo lungo percorso creativo. Finora, il libro è stato presentato oltre venti volte, in diverse location, dal lago di Bracciano alle montagne, dalle chiese ai palazzi, dimostrando un grande successo di pubblico e un’ampia accoglienza.

L’atmosfera incantevole della Fattoria degli Asinelli a Minnulitu, Contrada San Pietro 21g, 92100 Agrigento, ha contribuito a rendere l’evento davvero speciale. La location ha saputo unire sapientemente il fascino della natura circostante con la cultura e la condivisione di idee, creando un’esperienza unica per tutti i partecipanti.

La Fattoria degli Asinelli, di Massimo Lorgio e Michela Faro, con la sua polivalenza, si conferma come un luogo in cui la cultura e la natura si incontrano, offrendo uno scenario perfetto per eventi di vario genere. L’iniziativa di ospitare la presentazione di libri è solo uno degli esempi di come questo luogo sia in grado di arricchire la vita culturale della zona, offrendo spazi accoglienti e suggestivi per condividere idee, passioni e conoscenze.

Gli organizzatori hanno dimostrato grande cura nell’organizzare l’evento, che ha attirato l’attenzione di un pubblico entusiasta e interessato. La Fattoria degli Asinelli continua a dimostrarsi una vera e propria oasi culturale nel cuore di Agrigento, dove i libri, la conoscenza e la natura si fondono in un’armoniosa sinergia.

La presentazione del libro “Pura Linfa: Cercando Fede e Verità” di Francesco Pincin alla Fattoria degli Asinelli è stata resa ancora più interessante dall’introduzione appassionata di Caterina Montalbano. Montalbano ha rivelato dettagli affascinanti sulla vita dello scrittore bielese, che fin dall’età di tredici anni ha dimostrato una forte passione per la scrittura.

Francesco Pincin è un appassionato scrittore biellese che ha coltivato la sua passione per la scrittura per anni, utilizzando carta e penna blu come strumenti per esprimere le sue emozioni più profonde. Dopo sette anni di lavoro, il suo lungo racconto, “Pura Linfa: Cercando Fede e Verità”, ha visto la luce grazie all’ispirazione fornita dall’incontro con la sua compagna e la notizia della paternità imminente.

Il libro, pubblicato nel marzo 2022 da Bookaboor, ha riscosso un grande successo con oltre venti presentazioni in diverse location, conquistando il pubblico con la sua storia inventata ma con spunti romanzati dalla vita dell’autore.

Dedicato alla nonna Laura, insegnante appassionata di incontri e condivisione, il libro è stato anche un modo per affrontare la solitudine causata dalla pandemia. Le dediche speciali a sua compagna Marianne e alla figlia Giorgia testimoniano l’importanza delle donne nella pubblicazione del libro.

L’autore ha grandi sogni per il futuro, sperando che il suo libro possa diventare una sceneggiatura per un film e desiderando scrivere un seguito. La Fattoria degli Asinelli ha fornito una cornice suggestiva per la presentazione del libro, creando un’atmosfera indimenticabile per celebrare la passione di Francesco Pincin per la scrittura e la cultura.