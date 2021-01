La didattica a distanza non ferma il ricordo, iniziative per il giorno della memoria

La didattica a distanza non ferma il ricordo. Domani , 27 gennaio, si celebra il giorno della memoria. Molti gli appuntamenti a distanza. In modalità telematica in tutte le classi dell’istituto Rita Levi Montalcini di Agrigento, diretto da Luigi Costanza, già in questi giorni , sono stati proposti video e letture sul tema: una spinta a riflettere e a non dimenticare. Inoltre, domani le prime classi dei plessi Federico II e Margherita Hack si incontreranno in video conferenza per riflettere insieme su quel 27 gennaio 1945 : una data fortemente simbolica, scelta per commemorare i milioni di vittime della Shoah, ma anche e soprattutto per il dovere di conoscere uno dei capitoli più bui della nostra storia affinché non si ripeta