La denuncia di Vullo, degrado assoluto a Villaggio Peruzzo e San Leone: una vergogna

VULLO : VILLAGGIO PERUZZO/SAN LEONE Via Gela Via Crescente e Viale Emporium Degrado assoluto ” UNA VERGOGNA “

La nota stampa a firma del consigliere:

Con la presente il sottoscritto Marco Vullo Consigliere Comunale di Agrigento, chiede al Sindaco e all’Assessore alla Ecologia, interventi urgenti in ordine allo stato di DEGRADO, in cui versano le Vie Gela, Criscente e Viale Emporium nella zona del Villaggio Peruzzo/San Leone.

Vullo denuncia e scrive “ La Vie in questione sono trasformate in una vera e propria giungla, con alto rischio igienico sanitario per i residenti della zona”

Questa la denuncia del Consigliere esponente del Gruppo Uniti per la Città che continua affermando “ Continuo a Registrare l’incapacità governativa dell’Amministrazione Firetto, i quartieri abbandonati a se stessi, un assordante silenzio da parte degli organi comunali preposti.”

“ l’assessorato alla ecologia e verde pubblico è incapace di governare il fenomeno dello scerbamento, che viene fatto solo a singhiozzo e mai secondo una adeguata programmazione un esempio lampante e il degrado in cui versano le Vie Gela, Criscente e Viale Emporium dove le erbacce costituiscono un grave pericolo per i pedoni essendo che le stesse hanno invaso del tutto i marciapiedi e parte della carreggiata.

Vullo Continua “ chi ha il dovere di intervenire lo faccia, i quartieri della città sono in ginocchio, il Sindaco si affacci la testa fuori dalla finestra del municipio è provveda immediatamente ad eliminare questa indegna situazione, Attraverso azioni concrete di salvaguardia e tutela della cosa pubblica.

Firmata Il Consigliere Comunale di Agrigento ( Presidente Commissione Bilancio e Patrimonio ) Marco Vullo