Festa alla Valle dei Templi per i 205 anni dei carabinieri

Mercoledì 5 Giugno 2019, con inizio alle 18.30, all’interno del Parco della Valle dei Templi di Agrigento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali della provincia, avrà luogo la cerimonia del 205° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Due saranno i momenti della cerimonia.

Uno militare, con la sfilata e lo schieramento in armi di un Reparto di formazione che vedrà i Carabinieri sia nella storica Grande Uniforme Speciale, sia in uniforme di rappresentanza. Sarà presente anche una componente speciale che vedrà schierati i Carabinieri Forestali, i Motocilisti, il Nucleo Operativo Ecologico, il Nucleo Ispettorato del Lavoro e militari in missione all’estero. Nel corso della manifestazione, saranno consegnati anche dei riconoscimenti ai Carabinieri del Comando Provinciale particolarmente distintisi in brillanti operazioni di servizio.

Alle 20.00, infine, presentato dalla giornalista Valentina Piscopo, avrà luogo il concerto degli studenti del Liceo Musicale “Ettore Majorana” di Agrigento, i quali, nella splendida cornice del Tempio della Concordia, suoneranno vari brani musicali, per poi concludere con la tradizionale “Fedelissima”, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri.