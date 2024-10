I carabinieri della Stazione di Grotte, in esecuzione di ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento, hanno sottoposto un 46enne grottese alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla madre e ai luoghi frequentati dalla stessa, con l’istallazione del sistema di controllo a distanza, con il braccialetto elettronico, perché ritenuto responsabile dei reati, aggravati, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesione personale.

Il Giudice ha adottato il provvedimento, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, in esito alle attività d’indagine eseguite dei militari dell’Arma della Stazione di Grotte che hanno consentito di accertare una grave situazione di maltrattamenti in famiglia già a partire dallo scorso mese di dicembre, allorquando una telefonata anonima, giunta in caserma, aveva acceso i riflettori sulla triste vicenda.

Ad infrangere definitivamente il muro del silenzio è stato il coraggio dell’anziana madre che, stanca dei quotidiani soprusi del figlio, si è recata dai carabinieri denunciando tutto. Da diversi mesi ormai l’anziana donna era infatti vittima di pesanti ingiurie e minacce, talvolta sfociate in veri e propri atti di violenza che l’hanno costretta a ricorrere alle cure mediche, da parte del proprio figlio.

L’attività d’indagine ha consentito di ricostruire decine di episodi di violenze, minacce e pesanti ingiurie da parte del figlio nei confronti della madre.