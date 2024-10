A conclusione di un’attività di indagine condotta in sinergia tra i militari specializzati del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento e i militari dell’Arma della Tenenza di Lampedusa, supportati dal personale tecnico di Arpa Sicilia Uos di Agrigento, cinque persone sono state denunciate, alla Procura della Repubblica, per raccolta, gestione ed instradamento illecito di rifiuti.

Sequestrati un rimorchio di grossa portata che trasportava senza alcuna documentazione o qualsivoglia titolo autorizzativo circa 12.300 Kg. di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. È scattato altresì il sequestro di un appezzamento di terreno di 1.800 metri quadrati sull’isola di Lampedusa dove erano depositati senza alcuna autorizzazione i rifiuti oggetto di sequestro e dove si è continuato ad accatastare rifiuti sul terreno.

Quelli che dovevano essere rifiuti ferrosi all’analisi effettuata sono risultati essere rifiuti speciali da apparecchiature elettriche ed elettroniche, parti di condizionatori per i quali non è stato recuperato il gas che è invece stato disperso in atmosfera, molteplici ciclomotori e un motore di automobile.