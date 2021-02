La curva epidemica spinge la Sicilia in zona gialla. Ma non a San Valentino?

La curva epidemica sempre più in basso, sta spingendo la Sicilia verso la zona gialla. Oggi e domani, saranno due giorni importanti ai fini della decisione finale.

Di fatto comunque, negli ultimi giorni, i contagi sono calati del 21 per cento, l’indice di trasmissione Rt è 0.77, e la pressione in corsia è notevolmente calata.

L’addio o meno alla zona arancione sarà certificato, venerdì pomeriggio, dalla cabina di regia dell’istituto superiore di sanità, che da ricordare già due settimane fa, aveva classificato l’Isola a basso rischio.

Il governo regionale, però, non sarebbe per nulla d’accordo, a regalare un San Valentino in giallo, a cittadini e ristoratori.

E per tanti motivi, uno dei quali riconducibili alle varianti appena scoperte anche in Sicilia, ma anche per l’incertezza della crisi di Governo, e l’aumento dei contagi nelle regioni passate in zona gialla prima della Sicilia. E poi un San Valentino “tutti quasi liberi”, potrebbe portare ad una nuova ondata di contagi. “Servirebbe dimezzare i contagi”, ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci.