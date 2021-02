Fortitudo inarrestabile. Adesso rivincita contro la Virtus Kleb Ragusa

Coach Catalani prova a raffreddare i facili entusiasmi e predica prudenza.

di Michele Bellavia

È una Fortitudo inarrestabile quella che – dopo un tempo supplementare – espugnando il parquet di Crema, infila il quinto acuto di fila ed è già proiettata verso il prossimo impegno casalingo che coincide con il penultimo derby di regular season contro la Virtus Kleb Ragusa. Il match è valido per la 4ᵃ giornata di ritorno del campionato di B di pallacanestro.

I biancazzurri sembrano aver innestato il pilota automatico riuscendo a vincere contro tutte le contender più accreditate del Girone B1 (Bologna Basket, Bernareggio e Crema), per di più fuori dalle mura amiche e trovando, altresì, quell’intensità mentale che era venuta a mancare nelle ultime partite del 2020.

Adesso Agrigento è prima in classifica a quota 14 punti, insieme a Bernareggio, nonostante debba ancora disputare la partita contro la Sangiorgese; a tal proposito, la LNP ha disposto il recupero del match il prossimo 17 febbraio. A margine della partita di Crema, oltre ai cinque uomini in doppia cifra, spiccano Andrea Saccaggi (sempre più bomber e leader della classifica dei migliori realizzatori del girone B1 con 19.8 punti di media e il 51% dall’arco), Albano Chiarastella (in formato doppia-doppia di media con 11.8 punti e 11.2 rimbalzi) e Alessandro Grande miglior assistman con 6.8.

Ad ogni modo, coach Catalani prova a raffreddare i facili entusiasmi e predica prudenza anche alla luce dell’indisponibilità di qualche giocatore; l’impegno contro gli iblei agli ordini di coach Bocchino, infatti, non sarà una passeggiata anche se Ragusa è reduce da un poker di sconfitte e fuori casa ha all’attivo una sola vittoria. All’andata, sul proprio parquet, la Virtus Kleb si impose 70 a 69 aprendo, di fatto, la crisi dei biancazzurri che però, da quel momento, si sono ricompattati e non hanno sbagliato più nulla.

Al PalaMoncada scenderanno in campo due compagini agli antipodi: Agrigento fa della fase offensiva il suo punto di forza e, viaggiando alla media di 88.3, ha l’attacco più prolifico; di contro l’arma in più della Virtus Kleb è la difesa che, con 72.1 di media incassati, è la seconda miglior difesa, circostanza che potrebbe rappresentare un problema per i bian