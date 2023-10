Roma, 13 ottobre – Un allarme sociale sta risuonando in Italia, con cifre impressionanti che rivelano una crescente crisi di povertà alimentare nel paese. Secondo il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, il numero di persone che ricevono aiuti dal Fead (Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti) sotto forma di generi di prima necessità è notevolmente aumentato, passando da 2,1 milioni nel 2019 a 2,8 milioni nel 2022. Questo dato preoccupante rivela una realtà difficile per milioni di italiani.

Un dettaglio particolarmente allarmante riguarda la Sicilia, dove il numero di persone che beneficiano degli aiuti alimentari è cresciuto in modo significativo. Si è passati da 172.500 beneficiari nel 2019 a 215.000 nel 2022, evidenziando un aumento del 24,6%. Questo segnala una situazione di crescente vulnerabilità nella regione.

La Lombardia e la Campania hanno anch’esse visto un aumento sostanziale nei beneficiari del Fead, con 155.000 in Lombardia e 98.000 in Campania. Milano è la seconda città metropolitana dopo Napoli per numero di beneficiari, con 215.000 persone che hanno bisogno di assistenza alimentare. È preoccupante notare che Milano ha visto il più grande aumento di beneficiari in tutto il paese, con un incremento di 115.000 persone, il che rappresenta un aumento del 6,7% rispetto alla popolazione residente.

Questi dati riflettono chiaramente un aumento della povertà alimentare in Italia, in particolare nelle regioni del sud, come la Sicilia e la Campania, ma anche in aree più industrializzate come la Lombardia e Milano. La crescita del numero di beneficiari del programma Fead è in linea con la tendenza generale di crescita della povertà assoluta, segnalando ulteriori difficoltà nella vita di individui già in una situazione di forte vulnerabilità.

Il quadro delle misure di contrasto alla povertà alimentare in Italia appare ancora frammentato e privo di una visione strategica. Sorprendentemente, sei persone su dieci in condizioni di deprivazione alimentare materiale o sociale non sono considerate a rischio di povertà secondo le soglie di reddito prestabilite. Questo paradosso sottolinea l’urgenza di ripensare il sistema di protezione sociale.

Roberto Sensi, responsabile del Programma Povertà Alimentare di ActionAid Italia, sottolinea l’importanza di un approccio multidimensionale per affrontare la povertà alimentare. Egli afferma: “Dobbiamo cambiare la visione del fenomeno per adottare un approccio multidimensionale che ruoti attorno al diritto al cibo e non all’aiuto, coinvolgendo la comunità e non solo i singoli individui, e adottando sistemi di rilevazione della povertà alimentare più efficaci a livello territoriale.”

In conclusione, la crescita della povertà alimentare in Italia, con particolare riferimento alla situazione in Sicilia, è un segnale di allarme sociale che richiede un’azione immediata. È necessario rivedere e migliorare il sistema di protezione sociale, adottando un approccio multidimensionale per affrontare le sfide complesse della povertà alimentare e garantire a tutti il diritto a un’adeguata alimentazione.

