La Consulta dello sport premia gli arbitri empedoclini

PORTO EMPEDOCLE. L’amministrazione comunale di Porto Empedocle guidata dal sindaco Ida Carmina su proposta dell’assessore allo sport e del presidente della consulta sportiva Carmelo Di Betta, ha premiato simbolicamente gli arbitri di calcio empedoclini ritenuti meritevoli per gli importanti valori che veicolano come educazione, etica, rispetto delle regole sia dentro che fuori dai campi di calcio. “E’ l’ennesima dimostrazione di come ormai diverse istituzioni guardano alla nostra realtà con occhi di ammirazione e grande rispetto e ci ritengano ambasciatori di valori indispensabili ed importanti per tutta la società civile – spiegano dalla sezione provinciale Aia”. Il presidente Gero Drago e il sindaco hanno stretto simbolicamente un patto di collaborazione e interscambio di forze per tutte quelle iniziative che possano servire alla crescita dello sport e dell’educazione culturale, sociale e civile del territorio. Un ruolo importante è stato svolto dal collaboratore sezionale, Calogero Giardina che si è fatto carico dell’impeccabile organizzazione posta in essere in condivisione con il comune e con il presidente Di Betta.