Domani assemblea del personale Ati Ag9, previsti disagi nell’Agrigentino

AGRIGENTO. Gli effetti dell’agitazione del personale del servizio idrico si fanno sentire, La Gestione commissariale ha annunciato infatti che domani, lunedì 21 dicembre, per le prime quattro ore lavorative, le organizzazioni sindacali di categoria hanno indetto un’assemblea del personale impiegato per la Gestione del servizio idrico integrato Ati Ag9. Per tale ragione saranno possibili rallentamenti nelle prestazioni erogate per l’utenza di interesse. “Le fibrillazioni nascono dalla consegna del piano d’ambito relativo al servizio idrico integrato che individua un numero di addetti notevolmente inferiore all’attuale consistenza di personale, di passaggi al nuovo gestore con contratti a tempo determinato, di perdita di tutele e diritti e nella consapevolezza che il livello di garanzia e qualità del servizio subirà un notevole peggioramento – spiegano i sindacati”. Tutto questo in previsione del 23 dicembre quando l’Ati sarà in assemblea per discutere ed approvare eventualmente, il Piano d’Ambito redatto da società esterne, appositamente incaricate. Il precedente piano era stato redatto nel dicembre del 2002 dalla Sogesid Spa e dunque si presenta obsoleto e già superato vista la decisione dell’Ati di passare alla gestione in house.