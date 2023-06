La città vuole l’aeroporto: ecco elenco e foto dei primi 32 firmatari per la costituzione di una Spa

La città vuole l’aeroporto. Al via l’azionariato popolare per la costituzione della Società Aeroporto Agrigento Valle dei Templi Spa. Hanno già aderito imprenditori, sindaci, professionisti e semplici cittadini. Le sottoscrizioni fino al 30 settembre.

Al momento nessuna quota da versare ma semplicemente si costituisce il comitato promotore dell’Aeroporto di Agrigento. Un primo passo concreto formalizzato questa mattina, primo giugno, al Teatro Pirandello di Agrigento. Hanno risposto in tanti tra imprenditori, politici, commercialisti e liberi professionisti impegnati in diversi settori. Ecco chi sono: il deputato nazionale Calogero Pisano, Comune di Agrigento nella persona di Francesco Miccichè, Comune di Ribera nella persona di Ruvolo Matteo, Comune di Alessandria della Rocca nella persona di Bubello Giovanna, Comune di Campofranco nella persona di Nuara Rosario, Comune di Campofranco nella persona di Nuara Rosario, Comune di Palma di Montechiaro nella persona di Castellino Stefano, Comune di Palma di Montechiaro nella persona di Castellino Stefano, Comune di Montallegro nella persona di Cirillo Giovanni, Fondazione Teatro Pirandello – Valle dei Templi nella persona di Patti Alessandro, SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. nella persona di Mirabile Gianni, GREY INVESTMENT S.R.L. nella persona di Genco Russo Vincenzo, Vella Sergio, Milia Michele, Milia Camillo, Milia Salvatore, Scifo Gaetano, Campione Giuseppe, Graceffa Giovanni, Hamel Piero, Burgio Salvatore, Abate Salvatore,Abate Biagio, Di Leo Roberto, Cerchia Mario, Pilano Paolo Giuseppe Piscopo Calogero Maur, La Gaipa Fabrizio, Distretto turistico Valle dei templi nella persona di La Gaipa Fabrizio, Costantino Ciulla, Annalisa Carrino, Angelo Principato e il Comune di Realmonte.

“La sottoscrizione delle azioni – si legge nel documento- potrà essere richiesta a partire dal 5 giugno prossimo dalle persone fisiche, giuridiche e da tutti i soggetti di diritto interessati ed in possesso di capacità giuridica e di agire, a mezzo di dichiarazione sottoscritta nello studio del Notaio Claudia Gucciardo”.

In un secondo momento, il 30 settembre, verrà stabilito, per quelli che si sono proposti come sottoscrittori, la quota da versare. “L’obiettivo della società – dice Piero Hamel tra i promotori dell’iniziativa, per anni alla Provincia regionale di Agrigento, si è lungamente occupato della realizzazione dell’infrastruttura- è quello di essere interlocutore tra pubblico e privato per la realizzazione di un aeroporto ad Agrigento. C’è un sito che è naturalmente vocato che è quello di Licata su cui è stato fatto un progetto approvato dall’Enac a suo tempo ma se si dovesse trovare un altro sito noi siamo pienamente concordi, vogliamo solamente un aeroporto.”

La Società ha per oggetto l’attività di sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio aeroportuale ed in particolare.