La Cgil agrigentina a Sciacca per l’anniversario dell’uccisione di Accursio Miraglia

Riceviamo e pubblichiamo dal Segretario della Cgil agrigentina Massimo Raso:

“La CGIL Agrigentina, come tutti gli anni, anche quest’anno sarà a Sciacca, nell’anniversario della barbara uccisione del Segretario della Camera del Lavoro Accursio Miraglia, assassinato 72 anni fa, il 4 Gennaio 1947.

Una delegazione della CGIL sarà alle 11 al Cimitero e, a seguire, alle 12 al monumento a Miraglia in Piazzetta Lazzarini.

“Come tutti gli anni saremo a Sciacca – dice Massimo Raso – per onorare la memoria di uno dei dirigenti sindacali più importanti di quella straordinaria stagione di lotte sindacali che ha visto cadere, sotto il piombo della mafia degli agrari, altri 42 sindacalisti.

Accursio Miraglia è stato un valoroso dirigente di quel Movimento ed ancora i suoi compagni e la sua famiglia attendono giustizia, malgrado fossero evidenti da subito le colpevoli omissioni, le coperture e i depistaggi degli appartati dello Stato e della Magistratura. Uomini e Organizzazioni che si sono battuti con coraggio per restituire dignità alla Sicilia, lavoro ai suoi figli, libertà dall’oppressione feudale che regnava in quegli anni: questo è stato il Sindacato, la CGIL, a Sciacca e nel Paese.

Questi Uomini e queste battaglie meriterebbero di essere conosciute e studiate dai Giovani, per questa ragione, insieme a “LIBERA” stiamo costruendo un percorso della memoria che ci porterà in ogni parte della provincia per “fare memoria” ma anche per costruire futuro. Ora, come allora, saremo lì per dire che per Noi, la mafia resta il principale ostacolo allo sviluppo della Sicilia e per la CGIL resta il principale nemico da combattere: lotta alla mafia e battaglia per lo sviluppo, l’occupazione ed il lavoro, questi sono il fondamento della CGIL nella nostra terra e su questo continuiamo un anno di battaglie e di lotte”.