La caserma dei Carabinieri si illumina d’arancione contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata illuminata di arancione la caserma dell’Arma dei Carabinieri “Biagio Pistone” in via Aldo Moro, ad Agrigento.

La caserma ospita la “Stanza rosa” nata per assistere le donne nel delicato momento della denuncia delle violenze subite, grazie a una collaborazione istituzionale tra l’Arma e il Soroptimist International d’Italia, l’associazione di donne impegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società.