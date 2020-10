La capolista Kamarat in cerca di conferme

CAMMARATA. Il Kamarat va incontro il proprio destino. La capolista del campionato di Promozione Sicilia nel girone A, primato condiviso con la Mazarese, oggi allo stadio “Di Marco” di Cammarata, affronta il Castelbuono, in quella che sarà una delle partite “chiave” per testare la condizione fisica ed atletica del gruppo a disposizione dell’allenatore Renato Maggio. In settimana la squadra ha lavorato bene per preparare questa importante sfida, facendo leva sul fatto che non bisogna abbassare la guardia sol perché i palermitani sono penultimi ed in quattro delle 5 giornate disputate hanno racimolato un punto.

“A questo punto della stagione – ha affermato il vice allenatore del Kamarat, Giorgio Piazza – dobbiamo ritrovare il successo in casa per mantenere le zone alte della classifica. Sappiamo che le pretendenti al titolo sono le altre che alla lunga verranno fuori. Ma noi umilmente vogliamo essere sorpresa del campionato è respirare il più possibile bei piani nobili della classifica. Non ci sono assenze per noi ma nella rosa manca qualcosa e la dirigenza e a lavoro per puntellare dove serve il nostro organico”.

Serve dunque ritrovare se’ stessi e soprattutto la propria identità. “Lavoriamo con tranquillità – aggiunge mister Piazza – la stessa tranquillità di chi non è assillato dal risultato a tutti i costi. È sicuramente questo il punto forte dell’ambiente Kamarat. La dirigenza ci lascia lavorare senza pressioni. Mister Maggio conosce la categoria e speriamo di non avere intoppi oggi contro i ragazzi di Castelbuono a cui come sempre va il rispetto che si deve a chiunque incontriamo in campo”. Si inizia alle 15. Dirige l’incontro il signor Francesco Allotta di Trapani.