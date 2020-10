Canicattì, arriva il Mazara e la posta in palio è molto alta

CANICATTI’. Verso la sesta vittoria consecutiva per mantenere la vetta solitaria del campionato di Eccellenza Sicilia, girone A. Il Canicattì, allenato da mister Pippetto Romano, affronta oggi pomeriggio, con inizio alle 15, il Mazara degli ex allo stadio “Saraceno” di Ravanusa.

I biancorossi sono in gran forma ed hanno inanellato 5 successi di fila e un solo gol subito.

“Viviamo un buon momento – ha detto ieri in conferenza stampa l’allenatore del Canicattì, Pippo Romano al termine della rifinitura – sia come morale come risultati. Vero, sappiamo e siamo consapevoli che le insidie stanno dietro l’angolo, perciò dobbiamo stare con i piedi ben piantati per terra e concentrati. Il Mazara è una squadra molto competitiva in organico ha giocatori importanti per la categoria ci vuole una grande prestazione per venirne a capo. I ragazzi si sono allenati come sempre in settimana con grande motivazione e voglia di fare bene. Tutte le partite che affronta la mia squadra – conclude l’allenatore – per me sono un banco di prova perché tutti gli avversari, chi più chi meno se non le affronti con il piglio giusto possono crearti difficoltà”.

Il morale è dunque molto alto e la voglia di confermare il proprio valore c’è tutto. Del resto la società del presidente Angelo Licata non lavora con l’assillo di essere prima a tutti i costi ma con determinazione, sacrificio ed abnegazione è riuscita finora ad ottenere i risultati che l’hanno portata al comando della classifica.

Tra le fila dell’avversario ci sarà Angelo Caronia, che fino alla scorsa stagione è stato il perno dell’attacco biancorosso. La partita si disputerà a porte chiuse.

Questa la probabile formazione Canicattì: Valenti, Di Mercurio, Tedesco, Greco, Raimondi, Ferotti, Prestia, Malluzzo, Matera, Montalbano, Iezzi.

La gara Canicatti – Mazara sarà arbitrata dal signor Davide Benevelli della sezione di Modena, coadiuvato da Umberto Manfredi Matera e da Roberto Cracchiolo, entrambi della sezione di Palermo.