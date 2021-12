La cannabis medica può curare la depressione?

Da tempo si discute sull’efficacia della cannabis per curare alcune patologie molto comuni. I prodotti a base di cannabis sono venduti in diverse parti d’Europa per la cura di un numero di sintomi sempre crescente, spesso preferita ai medicinali da banco in quanto naturale.

La depressione è una di queste condizioni, insieme al dolore cronico, ansia, al disturbo da stress post-traumatico e insomnia. Per ora la ricerca è ad un punto morto, in quanto non si riescono a trovare prove che possano supportarne l’efficacia al 100%.

Inoltre ci sono molte persone pronte ad alzare la voce contro i prodotti a base di cannabis, ostacolando la ricerca.

In questo articolo andremo a vedere – quali secondo gli studi condotti fino ad ora – sono i migliori ceppi di cannabis adatti a curare la depressione, o almeno ad alleviarne i sintomi.

Super Sour Diesel

La Super Sour Diesel è una varietà popolare al mattino, in quanto è energizzante e stimolante. Questa pianta è nota per produrre alti livelli di terpeni edificanti.

I terpeni sono molecole aromatiche della pianta di cannabis che contribuiscono agli effetti individuali di ogni varietà. Questa particolare varietà è nota per produrre alti livelli di diversi terpeni che migliorano l’umore, tra cui il beta-cariofillene, il limonene e il bisabololo.

Nella ricerca preclinica, si è scoperto che il beta-cariofillene (BCP) ha proprietà antidepressive. Il BCP è un terpene dal profumo pungente comune nella melissa e nel pepe nero.

Allo stesso modo, il limonene, che fornisce un rinvigorente profumo di agrumi ad alcuni ceppi di cannabis, ha effetti antidepressivi in modelli preclinici di dolore neuropatico.

OG Kush

Contenendo alti livelli di mircene, BCP, limonene e linalolo, OG Kush offre ai consumatori un’esperienza rilassante e allegra.

Terpeni rilassati come il limonene e il floreale linalolo sono ritenuti in grado di offrire effetti di miglioramento dell’umore, mentre il mircene muschiato agisce come ipnotico e sedativo.

Il linalolo è un terpene ansiolitico più abbondante nella lavanda, che offre ai consumatori un’atmosfera calma e soddisfatta.

Complessivamente, questi terpeni rendono l’OG Kush un fiore leggermente sedativo ma emotivamente ottimista che può essere utile a coloro che lottano per rilassarsi e godere della compagnia degli altri.

Ice Cream

Questa pianta ibrida contesa è sicura da consumare durante il giorno. Tranquilla ed edificante, la varietà Ice Cream contiene livelli impressionanti di limonene, che è tonificante e calmante allo stesso tempo.

La natura rilassante di questo terpene dovrebbe promuovere un umore positivo e la chiarezza mentale senza causare un eccesso di stimolazione.

È importante capire che ceppi diversi di cannabis hanno effetti diversi. Aneddoticamente, gli ibridi a dominanza indica con un alto THC, come la varietà icecream (https://www.cannaconnection.it/varieta/ice-cream), si dice che forniscano una sensazione di euforia ed elevazione che può aiutare a contrastare la depressione e l’ansia.

MediHaze

MediHaze è una varietà ricca di CBD che è spesso considerata un ibrido sativa. Esprimendo spesso un rapporto di 1:1 o maggiore tra CBD e THC, questo fiore è una scelta eccellente per chi cerca sollievo dalla cannabis senza gli effetti inebrianti del THC.

Sicura da usare durante il giorno, questa pianta fornisce una sensazione edificante di energia mentale.

Mentre gli effetti antidepressivi del THC possono essere più difficili da bilanciare, si pensa che il CBD abbia effetti antidepressivi ad azione rapida.

Infatti, la ricerca preclinica sui roditori ha scoperto che il CBD può aumentare i livelli del neurotrasmettitore del benessere serotonina più velocemente e più efficacemente degli antidepressivi farmaceutici.

Non solo MediHaze contiene alti livelli di CBD, ma questa pianta può anche presentare discrete quantità di limonene, linalolo e beta-cariofillene.

Come precauzione, questa varietà può talvolta essere testata con livelli molto alti di mircene. Mentre il mircene è spesso considerato un sedativo, il CBD tende ad avere un effetto tonificante ed energizzante sui consumatori.