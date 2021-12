Covid in Sicilia, schizzano i contagi: 1.404 nuovi casi

Cresce ancora il numero dei contagi in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, registrati 1.404 nuovi casi al Covid-19 (contro i 1.037 di ieri) con 31.618 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 4,44% (contro il 2,94% di ieri). E’ questo quanto emerge dal bollettino del 15 dicembre del Ministero della Salute.

Sale anche il numero dei ricoverati in ospedale. Complessivamente ci sono 497 persone, delle quali, 449 in area medica, e 48 in terapia intensiva. I morti sono stati 12, e il numero delle vittime siciliane del virus sale a 7.307.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 248, Catania: 290, Messina: 352, Siracusa: 93, Trapani: 102, Ragusa: 21, Caltanissetta: 109, Agrigento: 117, Enna: 72.