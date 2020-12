La biblioteca Comunale torna a risplendere

La luce è chiarezza, calore, rassicurazione e speranza. Uno spazio che viene tolto alle tenebre, alla paura, all’incertezza e allo scoramento. Per questo ogni angolo della città che si illumina in questi giorni, è un segnale di impegno, attenzione e speranza. Un sentimento che proviamo tutti quelli che vediamo ripristinare la luce in zone che da tempo erano state lasciate al buio, come la biblioteca comunale La Rocca. Questa sera la facciata esterna è tornata a essere illuminata, e ha reso l’edificio visibile in tutta la sua bellezza e dando alla zona luminosità e bellezza. Un altro piccolo passo avanti verso la normalità e il decoro di Agrigento.