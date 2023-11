La mobilitazione contro la violenza di genere si sta intensificando, con eventi mirati a combattere questo fenomeno complesso e dilagante. Scopri i servizi disponibili e gli sforzi della comunità locale per contrastare questo problema.

La mobilitazione contro la violenza di genere ha preso una dimensione senza precedenti in città e provincia, con una serie di eventi mirati a sensibilizzare e combattere questo fenomeno complesso e dilagante.

La violenza contro le donne non si limita solo all’aspetto fisico; può manifestarsi anche in forme psicologiche, sessuali, economiche e verbali. Ogni atto lesivo deve essere segnalato e contrastato attivamente. Un passo fondamentale è rappresentato dal numero di emergenza 1522, collegato ai Centri Antiviolenza, che offre supporto e indicazioni cruciali per contrastare la violenza di genere. Questo servizio ha visto un aumento esponenziale di richieste di aiuto, passando da una media di 200 a 450/500 al giorno, dopo il tragico femminicidio di Giulia Cecchettin. Anche le segnalazioni via chat e app hanno contribuito a questo aumento. Un dato significativo è l’aumento delle chiamate da parte di genitori preoccupati, soprattutto madri.

Arianna Gentili, responsabile della help line violenza e stalking, ha fornito queste informazioni rilevanti, evidenziando l’urgente necessità di affrontare il problema e offrire supporto a chi ne ha bisogno.

Il servizio al numero 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, su tutto il territorio italiano, garantendo la massima riservatezza. In alternativa alla chiamata, è possibile comunicare via chat o tramite app. La lingua non è un ostacolo, con il servizio disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, russo, ucraino, polacco, arabo, farsi e albanese.

Insieme a questi sforzi, si sono svolti numerosi eventi in città e provincia, tra cui la “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne” al Liceo Politi di Agrigento. L’evento si è tenuto nell’Aula Magna della sede centrale del Liceo Politi, evidenziando l’impegno del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Politi di Agrigento nella sensibilizzazione e prevenzione di ogni forma di violenza.

Sabato 25 novembre alle 9:30, presso il Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, situato al Viale della Vittoria, si terrà un importante evento in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Intitolato “What I Was Wearing”, l’incontro affronterà il tema cruciale della “Cultura della violenza nella violenza di genere”.

Gli interventi prevedono la partecipazione di autorevoli figure della giustizia locale: il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, Giovanni Di Leo, e la Sostituto Procuratore della Repubblica, Maria Barbara Cifalinò.

L’aula magna “Savino Flora” sarà il luogo dove si svilupperà questo fondamentale dibattito, coordinato dalla Dirigente Scolastica Patrizia Pilato e dalla Referente per le Pari Opportunità Angela Sapio.

Questo incontro si inserisce come ulteriore tassello degli sforzi del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento nel promuovere la consapevolezza e il confronto attivo contro la violenza di genere.

Al Liceo Classico e Musicale Empedocle: Oltre a queste iniziative, numerosi eventi si sono tenuti in città e provincia, incluso l’importante incontro organizzato in collaborazione con Amnesty International, intitolato “Karibu: Lo Zambia, una donna, una grande avventura”, previsto per il 25 novembre 2023 alle 10:30 presso l’Aula Magna. Questo evento offrirà uno sguardo approfondito sullo Zambia attraverso la storia di una donna, con interventi di Sabina Castiglione, responsabile del gruppo 283 di Amnesty International, e Lidia Tilotta, scrittrice e giornalista della testata regionale Rai. La moderatrice sarà la Prof.ssa Caterina Parisi, mentre i saluti iniziali saranno a cura del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Marika Helga Gatto.

La comunità si unisce compatta in questa lotta cruciale, dimostrando solidarietà e impegno per un cambiamento tangibile e duraturo contro la violenza di genere.