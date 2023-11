Approfitta dei super sconti da Cimino Alta Moda a Porto Empedocle! Scegli stile e risparmio con sconti fino al 30% su prodotti di alta moda.



In occasione del tanto atteso Black Friday, Cimino Alta Moda ha il piacere di offrire ai suoi stimati clienti sconti esclusivi da non perdere. Con un entusiasmo contagioso, il negozio vi accoglie per una settimana di grandi offerte e stile impeccabile!

I fortunati clienti avranno l’opportunità di godere del 20% e del 30% di sconto su una vasta gamma di prodotti di alta moda da venerdì 24 novembre e per tutta la settimana. Dagli abiti da sera agli accessori trendy, tutto ciò che è necessario per affrontare la stagione con stile sarà disponibile a prezzi straordinari.

Ma non è tutto! Cimino Alta Moda conferma i propri orari di apertura per garantire a tutti l’opportunità di cogliere queste incredibili offerte. Il negozio sarà aperto dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.00, pronto ad accogliere gli amanti della moda in cerca di affari imperdibili.

Vieni a trovarci presso il nostro negozio in Via Vicenzella SS115, 92014 Porto Empedocle, e lasciati conquistare dalle ultime tendenze di stagione a prezzi irresistibili!

Non perdere l’opportunità di rinfrescare il tuo guardaroba con stile e risparmio.



