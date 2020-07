Otto per mille alla chiesa Cattolica, nello spot Rai anche la cattedrale di Agrigento. Tra gli agrigentini facilmente riconoscibile Matias Lo Pilato.

L’8xmille alla chiesa Cattolica, la Cattedrale di San Gerlando nello spot nazionale.

“C’è un Paese” è il cuore del messaggio della campagna Cei per l’8xmille 2020 che mostra, nei fatti, un Paese che accoglie, sostiene, abbraccia e soprattutto consola.

È l’Italia dell’8xmille alla Chiesa cattolica. Ogni anno, grazie alle firme dei contribuenti, si realizzano, in Italia e nei Paesi più poveri del mondo, oltre 8.000 progetti che vedono impegnati sacerdoti, suore e tantissimi operatori e volontari che quotidianamente rendono migliore un Paese reale, fatto di belle azioni, di belle notizie. Un Paese che non si è mai fermato, che ha combattuto, che ha costruito e che merita di essere narrato. E nello spot in onda sulle reti nazionali anche la Cattedrale di San Gerlando con la sua torre campanaria, la facciata e perfino un particolare del santo patrono della città dei templi. Tra gli agrigentini facilmente riconoscibile Matias Lo Pilato, giovane impegnato nella gestione della pagina Facebook Il Centro Storico di Agrigento.