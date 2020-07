“Il Museo esce fuori”: ad Agrigento si svolgerà una iniziativa culturale e ricreativa rivolta ai bambini in totale sicurezza.

“Il Museo esce fuori”: ad Agrigento si svolgerà una iniziativa culturale e ricreativa rivolta aibambini in totale sicurezza. Si tratta della rassegna “Libera l’arte del Museo”, Rivus artis culturae,un progetto ideato dalla storica dell’arte Doresita Marino, e promossa dal Museo Diocesano diAgrigento.Se i musei sono stati costruiti come custodi del sapere e dell’arte perché oggi non possiamoimmaginare che lo spazio aperto, possa assolvere allo stesso ruolo?Da questa riflessione nasce l’esigenza di far uscire il Museo Fuori, e far ritornare l’arte all’esterno,nel suo luogo di creazione.“L’idea è quella di portare l’arte tra la gente, dichiara Doresita Marino. L’iniziativa ludico-didattica intende coinvolgere i più piccoli, i bambini che più di tutti in questa emergenza sanitaria,hanno visto privare la loro libertà senza capirne il motivo, difficile da comprendere, e che insiemeai genitori hanno sostenuto un enorme stress psicologico. L’idea è di premiare proprio i bambini,ricordargli che sono importanti e renderli eroi della salvezza dell’arte”.Si inizia lunedì 6 luglio, alle ore 19 , in piazza Don Minzoni, innanzi al Seminario e alla Cattedraledi Agrigento, e si prosegue anche i lunedì 13 20 luglio , sempre alle ore 19 . L’adesione è gratuita.Prenotazione al telefono 380 90 94 86 o a rivusartisculturae@libero.it Giochi Musica Arte e Cultura. Un programma didattico da fare all’aperto per trasformare ildistanziamento in bellezza e arte! Il virus con un anagramma adesso è Rivus, dal latino fiume, Ilfiume della cultura artistica.E una stella per far esaudire a tutti un desiderio di bellezza si illuminerà di fronte la cattedrale diAgrigento.Luogo: Piazza Don Minzoni – Cattedrale di AgrigentoOre 19:00 Inizio Lunedi 13 Prenotazione al telefono 380 90 94 86 o a rivusartisculturae@libero.it