L’ uomo dal fiore in bocca: Claudio Vasile in scena alla Valle dei templi

“L’uomo dal fiore in bocca” con l’adattamento scenico di Salvo Mangione e con protagonista Claudio Vasile andrà in scena venerdì prossimo 18 settembre alle ore 21, alla Valle dei Templi presso.il tempio di Giunone.

Questo ultimo adattamento, rispetto al precedente, propone una novità :la presenza in scena di due attori: oltre il protagonista calcheranno il palco anche Susy Indelicato e Pippo Alvaro. Vera star dello spettacolo un canarino in gabbia che rappresenta la metafora dell’uomo chiuso in una gabbia di dolore.

Il costo del biglietto è di €6 proprio per dare possibilità al pubblico, dopo il covid,- spiegano gli organizzatori -di poter assistere alla visione di questo spettacolo.. Prevendita presso box office.