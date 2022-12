L’ Ambasciatrice per la Gentilezza Natalia Re, autrice di due opere

Natalia Re, Ambasciatrice per la Gentilezza per la Regione Siciliana e per la Calabria, è anche una scrittrice. Due le sue opere, la prima “Regine Inside, autodeterminarsi al tempo della rivoluzione green”, il secondo libro è pubblicato dopo un anno nel 2022, edito sempre dalla Pluriversum edizioni, “Regine Inside, autodeterminarsi con gentilezza”.

Un continuum che lega i due libri, un viaggio introspettivo dell’autrice con il quale arriva a determinare l’importanza del recupero della virtù della gentilezza come arma da utilizzare per migliorare ogni singolo aspetto della società.

Un incontro di idee e un racconto fluido, un approccio snello alle cose, leggero ma sostanzioso nella capacità ad indicare una strada che è essenzialmente legata alla affermazione di un io migliore rispetto a quello del passato.

La Re, con il suo approccio delicato ma chiaro, afferma che nella pratica quotidiana dovremmo lasciare indietro sicuramente i pregiudizi e dedicarci a riprendere quello spazio di gentilezza che ci consentirebbe di vivere meglio e bene con noi stessi e con gli altri.

Il testo, tra le sue pagine, invita al dialogo, alla bellezza dei gesti, all’empatia e alla capacità di capire gli altri restando in ascolto.

Lo afferma la stessa autrice: “I libri sono storie meravigliose e noi non possiamo farne a meno…la cortesia dei piccoli gesti, la gentilezza gratuita sono pilastri su cui fondare una socialità ed un’urbanità sostenibile”.

“Regine Inside, autodeterminarsi con gentilezza” è uno sguardo laico sulla contemporaneità degli usi della nostra società, è lì che emerge la forza “irriverente” della gentilezza con la sua capacità di scardinare schemi oppressivi e vetusti.

Un viaggio all’interno del “senso della gentilezza” tra popoli e religioni differenti, con la voglia di rigenerarsi e scoprirsi migliori.