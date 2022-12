“Vetrina” alla fiera dell’artigiano per la Costa del Mito

Un’altra vetrina d’eccellenza per le bellezze della Costa del Mito. Le più suggestive immagini della Costa del Mito da venerdì scorso e fino all’11 dicembre sono proiettate su due maxischermi a “L’Artigiano in Fiera”, in corso negli spazi espositivi di Fieramilano a Rho-Pero.

Si tratta della vetrina internazionale dell’artigianato di qualità, giunta quest’anno alla sua ventiseiesima edizione. Nei padiglioni con 2.350 espositori di 84 Paesi sono previsti oltre un milione e mezzo di visitatori e sono attese anche le più alte cariche dello Stato. “La DMO Distretto Turistico Valle dei Templi – dichiara l’amministratore Fabrizio La Gaipa – è presente per promuovere luoghi e prodotti d’eccellenza della Costa del Mito, grazie a Meridiana e al suo patron, Silvio Alessi, che ha offerto questa importante vetrina, in sintonia con altre iniziative di promozione condivise con il Distretto”. In particolare, a girare sui maxischermi sono le immagini di Agrigento, Aragona, Butera, Campofranco, Favara, Licata, Milena, Naro, Racalmuto, Realmonte, Palma di Montechiaro e Santa Elisabetta, oltre che dei parchi archeologici di Gela, Agrigento e Selinunte e dei concerti del Festival Il Mito, organizzati dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi.

A fare da colonna sonora “La Suite dei Templi” eseguita dai musicisti del Conservatorio “Toscanini”.